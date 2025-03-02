Böylesi görülmedi! Bekar çalışanlar uyarıldı: O şirkette evlenmeyeni kovuyorlar!

Haber Merkezi

Çin’de giderek düşme eğilimi gösteren evlilik oranları nedeniyle ülkenin önde gelen şirketleri arasında yer alan Shuntian Chemical Group tarafından dikkat çeken bir uygulamaya imza atıldı.

Shandong’ta hizmet veren dev şirket, geçtiğimiz ay itibariyle ülkedeki evlilik oranlarının arttırılması amacıyla çalışanları arasında yeni bir uygulama başlattı.

Şirket tarafından başlatılan uygulamada bekar ve boşanmış çiftlerin belirtilen tarihe kadar evlenmeleri aksi durumda işten çıkartılacakları açıklandı.

EVLENMEYEN KOVULACAK!

Şirket tarafından uygulanmaya başlanan bu şaşırtıcı uygulama kapsamında, bekar ve boşanmış çalışanlarının, Eylül ayına kadar evlenmeleri geretiğini evlenmeyenlerin ise işten çıkaracağını açıkladı.

Bin 200'den fazla çalışanın bulunduğu Shuntian Chemical Group, 28 ila 58 yaş aralığındaki bekar ve boşanmış çalışanlara "30 Eylül'e kadar kişisel evlilik sorunlarınız çözün" şeklinde bir duyuru yaptı. Bu şaşırtıcı uygulama kamuoyunda büyük tepki çekti.

HÜKÜMET EL ATTI

Ülkede yer alan Global Times ve Beijing News gibi devlet destekli gazetelerin de aralarında bulunduğu çok sayıda gazetenin sosyal medyada paylaştığı duyuruda, evlilik sorunları birinci çeyrekte çözülmezse öz değerlendirme yazılacak, ikinci çeyreğe kadar çözülmezse şirket değerlendirme yapacak ve üçüncü çeyrekte evlenme gerçekleşmezse iş sözleşmesi feshedilecekti.

Kamuoyunda büyük bir yankıya neden olan bu duyurunun Çin'in iş hukuku ve iş sözleşmesi hukukulgili nun ihükümlerini ihlal ettiği belirtildi. Gelen tepkiler üzerine hükümetin konuya dahil olarak bu uygulamanın önüne geçtiği açıklandı.