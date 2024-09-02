Böylesi görülmedi! Kirayı altınla depozitoyu dolarla istedi... Ankara’da evini kiralayan bir vatandaşın kira tutarı ağızları açık bıraktı. Kiranın parayla değil altınla verilmesini istedi. İşte, görenleri şaşkına çeviren altın miktarı...

Editör: Seda Yeşilyurt

Ankara’nın Antındağ ilçesinde kiralık evi olan Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Profesörü Ali Duman, hazırladığı kira sözleşmesi ile şaşırtmayı başardı.

Duman, kiraya vereceği evin kirasını para ile değil altın ile ödenmesini belirttiği sözleşmedeki altın miktarı dikkat çekti.

Kira bedelinin altın olmasının yanı sıra, depozito bedeline dolar ile belirleyen Duman sözleşmede yer alan tutarlarla yok artık dedirtti.

KİRA ALTINLA DEPOZİTO DOLARLA

Ev sahibi tarafından hazırlanan kira sözleşmesinde kira tutarın 7 gram altın olarak belirtilirken yıllık kira tutarı ile 84 gram altın olarak belirlendi.

Kira bedelinin yanı sıra sözleşmede yer alan depozito tutarında da Türk lirası yer bulamazken depozito tutarını da 500 dolar olarak belirledi.

Konuyla alakalı olarak açıklamalarda bulunan Ali Duman aylık enflasyonda kaybının olmamasını da göz önünde bulundurarak böyle bir karar verdiğini belirtti. Duman kira sözleşmesi hakkında, “Evinizi kiraya verdiğinizde yılbaşında belirlediğiniz kira miktarı başlangıçta kiracı için yüksek olsa bile, mesela maaşının 5'te 1'ine tekabül etse bile yıl sonunda yarı yarıya düşüyor, 10'da 1'ine tekabül ediyor. Ben yıllar önce evimi 1500 liraya bir memura kiraya verdiğimde onun maaşı 7 bin 500 lira civarındaydı. Kira 1 yıl boyunca 1500'de kalmaya devam ederken bu memur arkadaşımızın maaşı ocak ve temmuz aldığı zamlarla yaklaşık 12 bin liraya geldi.

Böylece kira, maaşının 8'de 1'ine denk geldi. O sene hükümet yüzde 25 kira artışı olacağını söyleyince bizim kiramız 1800 lirada kaldı. Normal şartlarda 35 bin liranın 5'te 1'i 6 bin 500-7 bin olurken kira 2 bin 500 lirada kaldı ve siz bunu artıramadınız. Hükümet yüzde 25'lik artışlara son verdiğinde artık sizin kiranızı yüzde 300 ya da 400 artırmanız gerekiyordu ki, 2 senelik kaybınızı telafi edebilesiniz ama bu da mümkün olmuyor.

Memur olan kiracının maaşı kaç liraysa onun 5'te 1'ine tekabül edecek bir biçimde kirayı belirlemeyi uygun gördüm. Kiracım da bunu uygun görür, diye düşünüyordum. Fakat bu durumda ben sürekli kiracımın maaşı kaç lira olduğunu takip etmek durumunda kalacağım ki, böyle bir şey etik de değil. Bunun yerine kiracının da mağdur olmayacağı benim de hakkımın yenmeyeceği bir sistem düşündüm. En makulü sistemin gram altın üzerinden kiraya vermek olacağını düşündüm.” ifadelerini kullandı.