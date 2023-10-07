Bozuk para biriktirenler köşeyi dönecek! Esnaf yana yakıla arıyor! Sürekli olarak bozuk para sirkülasyonunun olduğu işletmeler son zamanlarda bozuk para sıkıntısı yaşamaya başladı. Esnaf çözümü bozuk para satın almakta buldu.

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Son dönemde yaşanan bozuk para sıkıntısı esnafa zor zamanlar yaşatıyor. Özellikle büfe, dolmuş ve kafe gibi işletmelerde ihtiyaç duyulan bozuk paralar son dönemde kıymete bindi.

Yaşanan bozuk para sıkıntısı, vatandaşların ellerindeki bozuk paraların değerini de arttı.

Özellikle 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 TL gibi madeni paralara talep arttı.

Bozuk paralarda yaşanan sıkıntılar son günlerde sık sık gündeme geliyor. Küçük esnaf bozuk para krizi yaşamaya başladı.

Müşterilerine bozuk para üstü verirken sıkıntı yaşayan esnaf çözümü bozuk para satın almakta buldu.

Bozuk para alışverişinin yoğun olduğu işletmeler müşterilerinden bozuk para talep etmeye ve ellerindeki madeni paraları kendilerine satmalarını talep ediyor.

Tokat’ta bir fırın sahibi müşterilerine verecek bozuk para bulamayınca çözümü bozuk para satın almakta buldu.

İşletmenin camına asılan bu not ise sosyal medyada gündeme oturdu..