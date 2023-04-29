Bryant Dunston'un sağlık durumu nasıl? Anadolu Efes yıldızı kaza geçirdi! Bryant Dunston öldü mü, hayatta mı? Anadolu Efes'te oynayan ünlü basketbolcu yıldız Bryant Dunston trafik kazası geçirdi. Bir TIR'ın dorsesi önce üst geçide çarpmış ve ardından Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrilmişti. Peki Bryant Dunston yaşıyor mu, öldü mü? İşte ünlü yıldızın sağlık durumu...

Ünlü basketbolcu Bryant Dunston hakkındaki haberlerden sonra "Bryant Dunston öldü mü, yaşıyor mu?" sorusu merak ediliyor. Anadolu Efes yıldızı Bryant Dunston, kaza geçirdi ve üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi Dunston'ın içinde bulunduğu otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralandığı bilinen basketbolcunun sağlık durumu merak konusu oldu.

Bryant Dunston sağlık durumu nasıl?

Ünlü yıldız hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi olup olmadığı sorgulanıyor.

Öğrenilen bilgilere göre kaza olayı, İstanbul, Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde bulunan Marmaray geçidinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir TIR'ın dorsesi üst geçide çarptı. Dorse, çarpmanın etkisiyle Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrilmiş oldu.

Yaşanan kazada ünlü basketbolcu Dunston'ın yaralandığı öğrenildi. Ayrıca olay yerine hemen itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık durumu iyi

36 yaşındaki pota altı oyuncusu basketbolcu, araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ise Dunston hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alındığı öğrenilen basketbolcunun sağlık durumunun yerinde ve iyi olduğu öğrenildi.