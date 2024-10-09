Bu arabaları alan rahat ediyor! İşte, en az yakan 10 otomobil...

Haber Merkezi

Her geçen gün fiyatlarda dalgalanmaların yaşandığı sektörlerin başında akaryakıt sektörü geliyor.

Sürekli artış eğiliminde olan akaryakıt araç satın almak isteyen birçok kişinin de tercihinde belirleyici olan faktörlerden oluyor.

Birçok marka ve modelin bulunduğu otomobil piyasasında en çok tercih edilen otomobiller genellikle yatık tüketimi daha az olanlar oluyor.

Araç alımı noktasında belirleyici faktörler arasında olan yakıt tüketimi hakkında yapılan çalışmalar sonucunda en az yakan otomobiller belli oldu.

İŞTE YAKIT TÜKETİMİ EN AZ OLAN 10 OTOMOBİL

1- Dacia Sandero: 1.5 DCi 75 HP – 4,1-3.9 litre

2- Toyota Corolla: 1.4 D-D4 – 4,1 litre

3- Seat Leon: 1.6 TDI 115 HP – 4,1 litre

4- Renault Clio: 1.0 TCe ECO, Benzin, 100 HP – 4,3 litre

5- Volkswagen Golf: 1.0 TSI, Benzin, 110 HP – 4,4 litre

6- Hyundai Kona: 1.6 CRDI 136HP – 4.4 litre

7- Hyundai Accent: 1.6 CRDi, 136 HP – 4,5 litre

8- Honda HR-V: 1.5 i-VTEC 130 HP – 4.8 litre

9- Kia Rio: 1.6 1.25 CVVT, Benzin, 84 HP – 4,8 litre

10- Egea Sedan: 1.4 95 HP – 5.7 litre