Bu bankada hesabı olan yaşadı: 7500 TL verilecek

Haber Merkezi

İş Bankası, 2024 yılının son günlerinde müşterilerine büyük bir sürpriz yaptı.

Banka, 1 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olan özel bir kampanya başlattı.

Bu kampanya kapsamında, müşteriler belirli sektörlerde yapacakları alışverişler sonucunda 7500 TL’ye kadar Maxipuan kazanma fırsatı elde edebilecek.

Kampanyanın detayları ve müşterilerin bu fırsattan nasıl yararlanabileceklerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

KAMPANYANIN DETAYLARI AÇIKLANDI

1 Aralık 2024 ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya kapsamında, İşCep üzerinden başvuru yapan müşteriler, seçili otellerde gerçekleştirecekleri konaklamalar için 7500 TL'ye kadar Maxipuan kazanma şansı elde ediyor.

İş Bankası, yılbaşı öncesi yaptığı açıklamada, 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında bankamatik kartı veya Maximum Kart ile ETS’nin seçili otellerinde tek seferde yapılan alışverişlerde bu avantajdan yararlanılabileceğini duyurdu.

Kampanyaya katılım sağlamak için, müşterilerin İşCep uygulamasından başvuru yapması gerektiği belirtiliyor.

7500 TL'ye varan Maxipuan, yıl boyunca yapılacak konaklama harcamalarında kullanılabilecek.

Müşteriler, bankanın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden kampanyanın detaylarına ulaşabilir.