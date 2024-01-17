Bu besini tüketenler dikkat! Meğer zeka geriliğine yol açıyormuş… Araştırmalara göre şekerden bile daha zararlı olan bu besin zeka geriliğine yol açıyormuş. İşte, araştırmalara göre zeka geriliğine yol açan o besin…

ensonhaber.com

Birçok faydası olan o besin neredeyse herkes tarafından sıkça kullanılıyor. Uzmanlar o besinin şekerden bile daha tehlikeli olduğunu önemle vurguluyor.

Bilimsel araştırmalarla meyan kökünün şekerden 40 kat daha zararlı olduğu ortaya koyuldu. Ayrıca, meyan kökünün şekerden bile daha zararlı olduğu aktarılıyor Uzmanlar tarafından şeker tüketimine yönelik yaptığı uyarılarda, vücudun dışardan şeker alımına ihtiyacının olmadığı, şeker alımının meyvelerle sağlanmasının sağlık açısından daha uygun olduğu vurgulanıyor.

Meyan kökü özellikle farklı formlarda tüketime olanak tanıdığı için tüketiminde farkında olmadan aşırıya kaçılabiliyor. İşte her şeyde olduğu gibi meyan kökü tüketiminde de aşırıya kaçılması bakın nelere yol açıyormuş…

Zeka geriliği yapıyor…

Eski zamanlarda da şerbet olarak sıkça tüketilen meyan kökü, son yıllarda birçok içecek ve yiyeceğin yapımında kullanılıyor. Yapılan son çalışmalar, meyan kökünü doğrudan tüketmenin veya meyan kökü bulunan besinleri fazla tüketmenin özellikle çocuklar üzerinde zeka geriliğine sebep olduğunu ortaya çıkardı.

Bu kişiler dikkat etmeli…

Uzmanlar meyan kökünün kullanımı hakkında uyarılarda bulundu. Özellikle potasyum oranı düşük olan vatandaşların, kalp hastalarının ve hamilelerin meyan kökü tüketiminden uzak durması gerektiğini, tüketiminin sakıncalı olduğunu vurguluyor.