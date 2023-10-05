Bu detay ABD vizesi veriyor! İsteyen mutlaka yapsın... Green Card çekilişi ile ABD'de oturum ve çalışma izni almak isteyenler, en doğru adımlarla ilerlemelidir. Bu noktada, çekiliş şansını arttırmanın yolları da araştırılıyor.

ensonhaber.com

ABD'ye gitmenin yollarını arayanlar için "Green Card" fırsatı başladı.

Türkçe karşılığı Yeşil Kart olan Green Card adlı kimlik, kuraya başvuran kişilere DV Lottery adlı bir çekilişle veriliyor.

Çekilişlerde adı çıkan ABD vatandaşı olmayan kişiler, eşleri ve 21 yaşın altındaki bekar çoçuklarıyla ABD'ye yerleşme, yaşama ve çalışma hakkı kazanıyor. Bu nedenle Green Card başvuruları her sene yoğun ilgi görüyor.

ABD'ye vizesi için Green Card yolunu seçenler, formu doldurmaya başladı. 7 Kasım'a kadar işlemler sürecek.

İşte red almamak için dikkat etmeniz gerekenler...

Hatasız bir form doldurun

Green Card başvurusunda bulunanlardan neredeyse yarısı, yanlış bilgi formu doldurduğu nedeniyle eleniyor.

Green Card formuna bilgileri eksiksiz ve doğru yazmak ilk kuralınız olmalıdır. Bunun için İngilizce bilmeli ve sorunun sizden ne istediğini anlamalısınız.

Güncel bir fotoğraf eklemeye özen göstermelisiniz. Fotoğraf da oldukça eleyici bir detaydır. Arka plan düzgün ve kare biyometrik olmalıdır.

Doğduğunuz şehri, adresinizi ve tüm iletişim bilgilerinizi harfi harfine yazmalısınız.