Bu dualar rahatlatıyor! Uyumayan çocuklara okunacak en etkili dualar! Uyumakta zorluk çıkartan çocuklara okunacak en etkili duaları sizler için derledik. İşte rahatlık veren o etkili dualar..

Anne babalar uyutmakta zorluk çektikleri bebek ve çocukları için en etkili duaları internette sık sık araştırmaktadır.

Özellikle küçük yaştaki çocukların uyku problemleri anne ve babaların en çok zorlandığı durumların başında gelmektedir.

Bilindiği üzere bazı duaların uyumakta zorluk çıkartan bebekler ve çocuklar için etkili olduğuna inanılmaktadır.

Peki uyumayan çocuklar için hangi dualar okunmalıdır? İşte en etkili dualar..

İnşirah Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.

- Elem neşrah leke sadrek

- Ve vada'na 'anke vizreke

- Elleziy enkada zahreke

- Ve refa'na leke zikreke

- Feinne me'al'usri yüsren

- İnne me'al'usri yüsren

- Feiza ferağte fensab

- Ve ila rabbike ferğab

Fatiha Suresi

- Bismillahirrahmanirrahim

- Elhamdulillâhi rabbil'alemin

- Errahmânir'rahim

- Mâliki yevmiddin

- İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în

- İhdinessirâtal mustakîm

- Sirâtallezine en'amte aleyhim

- Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Nas Suresi

- Kul e'ûżu birabbinnâs.

- Melikinnâs.

- İlâhinnâs.

- Min şerrilvesvâsil ḣannâs.

- Elleżî yuvesvisu fî sudûrinnâs.

- Minelcinneti vennâs.

Felak Suresi

- Kul e'ûzü birabbil felak

- Min şerri mâ halak

- Ve min şerri ğasikın izâ vekab

- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

- Ve min şerri hâsidin izâ hased