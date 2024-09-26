"Bu et pişmemiş" diyen çıkmadı: 1 gece içinde bekletin... En yumuşak eti pişiren siz olacaksınız! Bu sırrı sadece büyükanneler biliyor...

Yağmur Dinç

Kırmızı etin hangi tarafı olursa olsun, doğru pişirilmediği takdirde diş ağrıtır.

Lokum gibi et pişirmek, ustalık işi gibi görüldüğünden sırları pek paylaşılmaz.

Yumuşacık bir et yemek istiyorsanız, ihtiyacınız olan şey biraz zaman.

Bu yöntem sayesinde, ağzınızda dağılacak...

1 GECE BEKLETİN

Eti 1 gece boyunca sütte bekletmek, sinirlerin yumuşamasını sağlar.

Ancak, fazla bekletmemeye de özen gösterin çünkü ekşiyebilir.

Süt marinesi yapılmış et, kısa sürede ve yumuşak kalacak pişer. Böylece, tüm sofradan iltifat kapar. :)