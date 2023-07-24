Bu gece zamlanacak! Kontağı çevirenin canı yanacak! İşte yeni benzin fiyatı...

Sürücülerin cebi yanıp tutuşmaya devam...
Akaryakıttan alınan ÖTV artışı, pompaya direkt yansıyor.
Araç sahipleri ve sürücüler, akaryakıt fiyatlarındaki artışın daha ne kadar devam edeceğini sıklıkla sorguluyor.
21 Temmuz cuma günü itibarıyla motorine de 1 lira 55 kuruşluk zam geldi.
Motorin zammının ardından bir artış da benzinin litre fiyatında yaşandı.
Bu gece ise yeni bir zam yolda...
Peki bu gece benzine zam gelecek mi, kaç tl? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Bu gece 2 lira daha
Sektörden edinilen bilgiye göre, benzin fiyatları 25 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 2 TL zam zamlanıyor.