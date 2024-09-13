Bu hafta 6 maç TV8,5'ta şifresiz! İşte şifresiz yayınlanacak maçların programı!

TV8,5 kanalının 13-15 Eylül tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı açıklandı.
Her hafta farklı liglerden maçları şifresiz ekrana getiren TV8,5 bu haftanın programını yayın akışında duyurdu.
İngiltere Championship, Hollanda Ligi ve Belçika Ligi'nde oynanacak birbirinden keyifli müsabakalar TV8,5 ekranlarında olacak.
TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.
Bu hafta İngiltere Championship, Hollanda Ligi ve Belçika Ligi'nde oynanacak 6 mücadele TV8,5'ta şifresiz olarak yayınlanacak.
İşte bu haftanın maç programı...
13 Eylül Cuma
22:00 Hull City - Sheffield United (TV8,5)
14 Eylül Cumartesi
14:30 Milwall - Luton Town (TV8,5)
17:30 PSV - NEC Nijmegen (TV8,5)
19:45 Groningen - Feyenoord (TV8,5)
15 Eylül Pazar
14:30 Antwerp - St. Gilloise (TV8,5)
17:00 Portsmouth - WBA (TV8,5)