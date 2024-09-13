Bu hafta 6 maç TV8,5'ta şifresiz! İşte şifresiz yayınlanacak maçların programı! Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5 kanalı 13-15 Eylül tarihleri arasında yayınlayacağı maçları yayın akışında duyurdu. İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

Hüseyin Topuz

TV8,5 kanalının 13-15 Eylül tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı açıklandı.

Her hafta farklı liglerden maçları şifresiz ekrana getiren TV8,5 bu haftanın programını yayın akışında duyurdu.

İngiltere Championship, Hollanda Ligi ve Belçika Ligi'nde oynanacak birbirinden keyifli müsabakalar TV8,5 ekranlarında olacak.

TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.

Bu hafta İngiltere Championship, Hollanda Ligi ve Belçika Ligi'nde oynanacak 6 mücadele TV8,5'ta şifresiz olarak yayınlanacak.

İşte bu haftanın maç programı...

13 Eylül Cuma

22:00 Hull City - Sheffield United (TV8,5)

14 Eylül Cumartesi

14:30 Milwall - Luton Town (TV8,5)

17:30 PSV - NEC Nijmegen (TV8,5)

19:45 Groningen - Feyenoord (TV8,5)

15 Eylül Pazar

14:30 Antwerp - St. Gilloise (TV8,5)

17:00 Portsmouth - WBA (TV8,5)