Bu kadarıda olmaz! Kadın, ölmüş kocasından bebek sahibi olmak istedi, yargıç onayladı! Bu sefer mahkemenin kapısı akıllara durgunluk verecek bir istekle çalındı. Kadın, bir süre önce ölmüş olan kocasından bebek sahibi olmak istedi. Bakın, kadının isteği nasıl karşılandı…

ensonhaber.com

Avustralya’da yaşayan ve kocasını kaybetmiş olan 62 yaşında bir kadın, ölen kocasından bebek sahibi olmak istediği için mahkemeye başvurdu.

Avustralya eyaletinin Yüksek Mahkemesi’nde görülen duruşmada yargıç bu isteğe öyle bir yanıt verdi ki bu kadarı da olmaz dedirtti.

Geçtiğimiz Çarşamba günü yayınlanan mahkeme belgelerine göre, Batı Avustralya eyaleti Yüksek Mahkemesi'ndeki bir yargıç, spermin toplanıp saklanabileceğine karar verdi.

Bebek sahibi mi olacak?

Kocasını 39 yıllık evliliğin ardından 17 Aralık'ta kaybeden kadın, bir hastaneden kocasının spermlerini alıp saklamasını istedi. Hastane başlangıçta harekete geçmeyince 62 yaşındaki kadın acil tedbir kararı alınması için mahkemeye başvurdu.

Batı Avustralya Üniversitesi Üreme Tıbbı Profesörü Roger Hart, Avustralya yayın kuruluşu ABC'ye yaptığı açıklamada, tıbbi açıdan bakıldığında, spermin ölüm sonrası döllenme için kullanılmasını engelleyecek bir şey olmadığını söyledi.

Mahkeme kararı sonucunda dul kadın artık kocasından sperm aldırabilecek olsa da, 62 yaşındaki kadın için bir engel var. Bu engel ise Batı Avustralya'da ölüm sonrası döllenmenin yasak olması.

Ancak kadın, bir taşıyıcı annenin yapay olarak döllenebilmesi için ayrı bir mahkeme kararı alır ve spermin, prosedüre izin verilen başka bir eyalete nakledilmesini sağlarsa çocuk sahibi olabilecek.