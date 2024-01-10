Bu tatlıdan yiyen, bir daha grip olmuyor!

Yurtta soğuklar başladı, grip vakaları arttı.
Gribe yakalanmak istemeyenler, öncelikle beslenmesine dikkat ediyor.
Hastalık kapınızı çalmasın istiyorsanız, bu tarifi deneyin.
Üstelik hem de tatlı...
Grip düşmanı tatlı mı olur diyenleri şaşırtacak olan malzemeler haberimizde...
Gribi bitiren tatlı:
2 paket yulaflı bisküvi
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı mısır nişastası
1 su bardağı toz şeker
1 yumurta sarısı
Yarım portakal kabuğu rendesi
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket vanilya
1 kutu krema
Yarım su bardağı portakal suyu
1 su bardağı su
4 yemek kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı mısır nişastası
Yapılışı:
Kreması için un, mısır nişastası, toz şeker, yumurta sarısı, portakal kabuğu rendesi ve tereyağını bir tencerede karıştırın.
Yavaşça sütü ekleyerek sürekli karıştırın ve karışım koyu bir kıvam alana kadar pişirin.
Pişen karışımı ocaktan alın, içine vanilya ekleyin ve soğumaya bırakın.
Karışım iyice soğuduktan sonra içine kremayı ekleyin ve karıştırın.
Yulaflı bisküvileri iri parçalar halinde kırın ve kremanın içine ekleyin. Karışımı güzelce karıştırın.
Hazırladığınız karışımı dikdörtgen bir borcam veya uygun bir tatlı kalıbına yayın.
Portakal sosu için portakal suyu, su, toz şeker ve mısır nişastasını bir tencerede karıştırarak pişirin. Koyu bir kıvam alınca ocaktan alın.
Sosu tatlı karışımın üzerine dökün ve eşit bir şekilde yayılmasını sağlayın.
Tatlıyı buzdolabında en az 2-3 saat kadar dinlendirin.
Dilimleyerek servis edebilirsiniz.