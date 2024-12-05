Bu televizyonlara sahip olanlar dikkat: Netflix artık çalışmayacak!

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Dijital platformların en popüler isimlerinden biri olan Netflix, milyonlarca kullanıcıya içerik sunmaya devam ediyor.

Ancak, platformun eski televizyon modelleriyle uyumlu olması konusunda önemli bir değişiklik yaşandı.

Netflix, uzun süredir güncelleme almayan bazı eski televizyon modelleri için desteğini 1 Aralık itibariyle sonlandırma kararı aldı.

İşte Netflix desteği sonlanan televizyon modelleri:

NETFLİX BU TELEVİZYONLARDA ÇALIŞMAYACAK

Netflix, 1 Aralık itibarıyla bu televizyonlarda çalışmamaya başladı:

· Samsung ve LG Smart TV'ler: 2014'ten önce üretilen ve güncellemeler için uyumlu olmayan tv'ler.

· Sony Bravia Smart TV: W95, W85, X85, X9 ve X95 serisi.

· Panasonic Smart TV: 2014'ten eski TV'ler veya uygulama için gereken minimum özelliklere sahip olmayan modeller.