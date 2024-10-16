Bu trafik işaretine dikkat: 250 euro para cezası var

Haber Merkezi

Almanya'da sürücüler, karmaşık yol işaretleri nedeniyle zor anlar yaşıyor. Bazı sürücüler, adeta bir "işaretler ormanı" içinde kaybolmuş durumda.

Bu durum, önemli bir işareti gözden kaçırdığınızda veya trafik kurallarına uymadığınızda daha da can sıkıcı hale geliyor.

Ülke genelinde uygulanan trafik kuralları, ihlallerin cezasını ağır bir şekilde belirliyor. 1.000 Euro'ya kadar para cezaları söz konusu olabiliyor.

Schleswig-Holstein'deki Flensburg bölgesinde ise sürücülerin dikkatini çeken yeni bir işaret var: "yumurta" sembolü.

Bu işareti göz ardı edenler, 250 Euro para cezası ile karşılaşabilir.

YUMURTALI TRAFİK İŞARETİNİN ANLAMI

Yuvarlak bir işaret üzerinde kırmızı kenarlık ve ortada turuncu renkli, yumurtayı andıran bir yük taşıyan araç simgesi dikkat çekiyor.

Bu işaret, suyu kirletici yük taşıyan araçların belirli bölgelerde trafiğe çıkmasının yasaklandığını gösteriyor.

Uygulama, ilk olarak 1988 yılında başlatıldı. 1 Eylül 2009'da yasağa ek anlamlar katılarak, bugün 20 litreden fazla tehlikeli madde taşıyan araçlar için geçerli hale geldi.

Asitler, alkaliler, alkali metaller ve zehirli sıvılar, su için tehdit oluşturan maddeler arasında yer alıyor.

Su kirliliğini önlemek adına atılan bu adım, hem doğayı korumayı hem de insanların sağlığını gözetmeyi hedefliyor.