Bu yıl ikinci kez yaşanacak! Halkalı güneş tutulması nedir? Halkalı güneş tutulması ne zaman? Bu yıl ikinci kez yaşanacak olan halkalı güneş tutulması heyecanla bekleniyor. 10 yıl sonra 20 Nisan 2023'te tekrar görülen halkalı güneş tutulmasının ikincisi için geri sayım başladı. Peki, halkalı güneş tutulması nedir ve ne zaman gerçekleşecek?

ensonhaber.com Yılın ikinci Güneş tutulması için geri sayım başladı. Halkalı güneş tutulması için çok az bir zaman kaldı. Son olarak 2013 yılında gerçekleşmiş olan ‘Halkalı Güneş Tutulması’ tam 10 yıl sonra 20 Nisan 2023'te görülmüştü. Bu yılın ikinci halkalı güneş tutulması için geri sayım sürüyor. 10 yılda bir görülen bu olayın ikincisi hakkında arama motorlarında birçok arama yapılıyor. Halkalı güneş tutulmasının ikincisi 14 Ekim 2023 Cumartesi günü gerçekleşecek. Dünyanın birçok yerinden görülecek olan halkalı güneş tutulması hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Halkalı güneş tutulması nedir? İşte yanıtı.. Halkalı güneş tutulması nedir? Halkalı güneş tutulması Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği esnada gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışık yuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.