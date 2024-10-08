Bu yıl kışlıklar ŞOK’tan! The North Face montlar geliyor… Fiyatı duyan akın ediyor

Haber Merkezi
ŞOK market, 9 Ekim 2024 tarihli aktüel kataloğu ile büyük fırsatları müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.
Bu hafta ŞOK raflarında yer alacak özel ürünler arasında elektrikli ev aletlerinden ev tekstiline, giyimden temel ihtiyaç ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi mevcut.
Herkesin ilgisini çekecek cazip indirimler, alışveriş severleri memnun edecek.
Özellikle bu hafta öne çıkan ürünler arasında The North Face marka montlar dikkat çekiyor. Kış hazırlıklarını yapmak isteyenler için harika bir fırsat sunan bu montlar, uygun fiyatlarıyla ilgi odağı olacak.
Ayrıca, oyun tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği PlayStation 5 de ŞOK’ta uygun fiyatla satışa sunulacak.
İşte ŞOK 9 Ekim indirim kataloğu…