Bu yöntemle kıyma asla kararmayacak! Kaşık ucuyla eklerseniz... Kıymayı kavururken kararma ve kokma yaşamak istemeyenler için kaşığın ucuyla bu malzemeyi eklemek yetecektir.

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Kırmızı etin minik hale getirilmiş hali olan kıyma, yemekleri lezzetlendirir. Ancak kıyma kavurmak, maharet ister.

Kıymayı pişirirken kararmaması ve kokmaması kritiktir.

Kıyma kavurması, ocaktaki pişirme süresi, baharat ekleme sırası gibi püf noktalardan kaynaklı kararabilir ve kötü koku yayabilir. Bu durumda lezzet ve görüntü olarak hoş olmaz.

Kıyma kavururken dikkat etmeniz gereken püf noktayı açıklıyoruz.

İşte yapmanız gereken...

Pişirme tekniği

Kıymayı yapışmaz bir tavada kavurarak öncelikle yanmasını ve iyi bir ısıda pişmesini sağlayın.

Hafifçe ezerek pişirin, tanelerine ayırın.

Kıymayı kızartırken yapılan en büyük hatalardan biri kızartırken karabiber ve tuz eklemektir. Aslında kıymayı kızarttıktan sonra tuz ve karabiber eklemeniz gerekir.