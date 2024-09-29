Bugün 3 maç TRT Spor ve TV8,5'ta şifresiz! İşte maç programı...

Hüseyin Topuz
Futbolseverler 29 Eylül Pazar günü televizyonda şifresiz yayınlanacak maçlar hakkında arama yapıyor.
TRT Spor ve TV8,5 kanalları bazı maçları şifresiz olarak ekranlara getirmeyi sürdürüyor.
Futbolu yakından takip edenler her hafta TRT Spor ve TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalar yapıyor.
Pazar günü Trendyol 1. Lig ve Hollanda Ligi'nde oynanan 3 maç TRT Spor ve TV8,5 ekranlarında yayınlanacak.
Peki, TRT Spor ve TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte bugünün maç programı..
29 Eylül Pazar
16:00 Sakaryaspor - Ümraniyespor (TRT Spor)
17:45 RKC Waalwijk - Ajax (TV8,5)
19:00 Adanaspor - Çorum FK