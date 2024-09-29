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Bugün 3 maç TRT Spor ve TV8,5'ta şifresiz! İşte maç programı...

Bugün 3 maç TRT Spor ve TV8,5'ta şifresiz! İşte maç programı... TRT Spor ve TV8,5'un bugün şifresiz yayınlayacağı maçların programı belli oldu. İşte şifresiz yayınlanacak maçlar ve başlama saatleri...