Bugün cuma namazı kaçta kılınacak? 7 Temmuz 2023 İstanbul, İzmir, Ankara ezan vakitleri Cuma namazını kılacak olan vatandaşlar, yaşadığı ildeki ezan vaktini sorguluyor. Bugün cuma namazı saat kaçta? 7 Temmuz 2023 İstanbul, İzmir, Ankara namaz vakitleri

İslam alemi bir kutsal gününe daha kavuşmanın sevincinde. Bu günü ibadetle değerlendirecek olan Müslümanlar, cuma namazını cemaatle kılıyor.

Camiye geç kalmak istemeyenler, namaz vakitlerini sorguluyor.

İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayanlar 7 Temmuz 2023 Cuma namazı vakti için arama yapıyor.

Diyanet, bugünkü ezan vakitlerini paylaştı. Peki bugün öğle ezanı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri...

7 Temmuz 2023 İstanbul'da cuma namazı

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.14'te kılınacak.

7 Temmuz 2023 Ankara'da cuma vakti

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12.58'de kılınacak.

7 Temmuz 2023 İzmir'de öğle cuma saati

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:21'de kılınacak.