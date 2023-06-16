Bugün cuma namazı saat kaçta? 16 Haziran 2023 İstanbul, İzmir, Ankara namaz vakitleri Müslümanları camide bir araya getiren cuma namazının bugünkü vakti merak ediliyor. Bu kapsamda, "16 Haziran cuma namazı saat kaçta kılınacak" sorusu internete yöneltiliyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri...

İslamiyet için oldukça kutsal olan günlerden biri cumadır.

İslam alemi, bir cumaya daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Haziran ayının ilk cuma için camide cemaatle buluşmaya gidecek olan Müslümanlar, ezan saatini sorguluyor.

İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayanlar 16 Haziran 2023 Cuma namazı vakti için arama yapıyor.

Diyanet, bugünkü ezan vakitlerini paylaştı. Peki bugün öğle ezanı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri...

16 Haziran 2023 İstanbul'da cuma namazı

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.10'da kılınacak.

16 Haziran 2023 Ankara'da cuma vakti

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12.54'te kılınacak.

16 Haziran 2023 İzmir'de öğle cuma saati

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:17'de kılınacak.