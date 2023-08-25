Bugün cuma namazı saat kaçta? 25 Ağustos 2023 İstanbul, İzmir, Ankara namaz vakitleri... Cuma namazı vakitlerini arama motorlarına sorgulayan Müslümanlar, "25 Ağustos Cuma namazı saat kaçta" sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul, İzmir, Ankara için ezan vakitleri...

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İslam alemi, bir cumaya daha kavuşmanın sevincinde...

Peygamber Efendimiz (sav), Cuma günü hakkında, "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü Hz. Âdem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı." buyurmuştur.

Müslümanlar, cuma namazı için camilerde cemaatle buluşuyor.

İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayanlar 25 Ağustos 2023 Cuma namazı vakti için arama yapıyor.

Diyanet, bugünkü ezan vakitlerini paylaştı. Peki bugün öğle ezanı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri...

25 Ağustos 2023 İstanbul'da cuma namazı

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.11'de kılınacak.

25 Ağustos 2023 Ankara'da cuma vakti

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12.56'da kılınacak.

25 Ağustos 2023 İzmir'de öğle cuma saati

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:19'da kılınacak.