Bugün hangi maçlar var? 1 Ocak 2024 Pazartesi maç programı Futbolseverler 1 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte bugün oynanacak maçların programı...

ensonhaber.com

1 Ocak 2024 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından yakından takip ediliyor.

Yeni yılın ilk gününde oynanacak maçları merak edenler arama motorlarından konu hakkında arama yapmaya başladı.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

1 Ocak 2024 Pazartesi günü oynanacak futbol maçlarını sizler için araştırdık. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

15:30 Sunderland - Preston North End

18:00 Blackburn Rovers - Rotherham United

18:00 Plymouth Argyle - Watford

18:00 Middlesbrough - Coventry

18:00 Stoke City - Ipswich Town

18:00 Bristol City - Millwall

18:00 Queens Park Rangers - Cardiff City

18:00 Leeds United - Birmingham

18:00 Swansea City - West Bromwich

18:00 Norwich City - Southampton

18:00 Leicester City - Huddersfield Town

20:15 Sheffield Wednesday - Hull City

23:00 Liverpool - Newcastle United