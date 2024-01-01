Bugün hangi maçlar var? 1 Ocak 2024 Pazartesi maç programı

1 Ocak 2024 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından yakından takip ediliyor.
Yeni yılın ilk gününde oynanacak maçları merak edenler arama motorlarından konu hakkında arama yapmaya başladı.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
1 Ocak 2024 Pazartesi günü oynanacak futbol maçlarını sizler için araştırdık. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
15:30 Sunderland - Preston North End
18:00 Blackburn Rovers - Rotherham United
18:00 Plymouth Argyle - Watford
18:00 Middlesbrough - Coventry
18:00 Stoke City - Ipswich Town
18:00 Bristol City - Millwall
18:00 Queens Park Rangers - Cardiff City
18:00 Leeds United - Birmingham
18:00 Swansea City - West Bromwich
18:00 Norwich City - Southampton
18:00 Leicester City - Huddersfield Town
20:15 Sheffield Wednesday - Hull City
23:00 Liverpool - Newcastle United