Bugün hangi maçlar var? 13 Ağustos 2023 Pazar maç programı..

Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2023/2024 sezonu heyecanı başladı.

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Pazar günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor.

13 Ağustos 2023 Pazar günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.

Peki, 13 Ağustos Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Bugün hangi maçlar var? 30 Nisan 2023 Pazar maç programı..

Spor Toto Süper Lig

19:15 Sivasspor - Samsunspor

21:45 Fenerbahçe - Gaziantep FK

21:45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

TFF 1. Lig

17:00 Tuzlaspor - Çorum FK

17:00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor

19:15 Erzurumspor FK - Bandırmaspor

21:45 Göztepe - Sakaryaspor

İngiltere Premier Lig

16:00 Brentford - Tottenham

18:30 Chelsea - Liverpool

Fransa Ligue 1

14:00 Brest - Lens

16:00 Montpellier - Le Havre

16:00 Clermont - Monaco

16:00 Nantes - Toulouse

18:05 Rennes - Metz

21:45 RC Strasbourg - Lyon

İspanya La Liga

18:00 Celta Vigo - Osasuna

20:30 Villarreal - Real Betis

22:30 Getafe - Barcelona

Hollanda Eredivisie

13:15 NEC Nijmegen - Excelsior

15:30 AZ Alkmaar - Go Ahead Eagles

15:30 Feyenoord - Fortuna Sittard

17:45 Almere City - Twente