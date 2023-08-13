Bugün hangi maçlar var? 13 Ağustos 2023 Pazar maç programı..

Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2023/2024 sezonu heyecanı başladı.
Futbolu yakından takip eden futbolseverler Pazar günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor.
13 Ağustos 2023 Pazar günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.
Peki, 13 Ağustos Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Spor Toto Süper Lig
19:15 Sivasspor - Samsunspor
21:45 Fenerbahçe - Gaziantep FK
21:45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
TFF 1. Lig
17:00 Tuzlaspor - Çorum FK
17:00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor
19:15 Erzurumspor FK - Bandırmaspor
21:45 Göztepe - Sakaryaspor
İngiltere Premier Lig
16:00 Brentford - Tottenham
18:30 Chelsea - Liverpool
Fransa Ligue 1
14:00 Brest - Lens
16:00 Montpellier - Le Havre
16:00 Clermont - Monaco
16:00 Nantes - Toulouse
18:05 Rennes - Metz
21:45 RC Strasbourg - Lyon
İspanya La Liga
18:00 Celta Vigo - Osasuna
20:30 Villarreal - Real Betis
22:30 Getafe - Barcelona
Hollanda Eredivisie
13:15 NEC Nijmegen - Excelsior
15:30 AZ Alkmaar - Go Ahead Eagles
15:30 Feyenoord - Fortuna Sittard
17:45 Almere City - Twente