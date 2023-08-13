Bugün hangi maçlar var? 13 Ağustos 2023 Pazar maç programı.. Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt arıyor. İşte 13 Ağustos 2023 Pazar gününün maç programı…

Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2023/2024 sezonu heyecanı başladı. Futbolu yakından takip eden futbolseverler Pazar günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor. 13 Ağustos 2023 Pazar günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik. Peki, 13 Ağustos Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri.. Spor Toto Süper Lig 19:15 Sivasspor - Samsunspor 21:45 Fenerbahçe - Gaziantep FK 21:45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor TFF 1. Lig 17:00 Tuzlaspor - Çorum FK 17:00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor 19:15 Erzurumspor FK - Bandırmaspor 21:45 Göztepe - Sakaryaspor İngiltere Premier Lig 16:00 Brentford - Tottenham 18:30 Chelsea - Liverpool Fransa Ligue 1 14:00 Brest - Lens 16:00 Montpellier - Le Havre 16:00 Clermont - Monaco 16:00 Nantes - Toulouse 18:05 Rennes - Metz 21:45 RC Strasbourg - Lyon İspanya La Liga 18:00 Celta Vigo - Osasuna 20:30 Villarreal - Real Betis 22:30 Getafe - Barcelona Hollanda Eredivisie 13:15 NEC Nijmegen - Excelsior 15:30 AZ Alkmaar - Go Ahead Eagles 15:30 Feyenoord - Fortuna Sittard 17:45 Almere City - Twente