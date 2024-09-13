Bugün hangi maçlar var? 13 Eylül 2024 Cuma maç programı...

Hüseyin Topuz
Milli maçların sona ermesinin ardından Avrupa'da ligler kaldığı yerden devam ediyor.
Futbolseverler bu hafta oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız verdi.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan bugün oynanacak maçlar ile yeniden başlıyor.
13 Eylül Cuma günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte 13 Eylül Cuma maç programı...
20:00 Boluspor - Pendikspor
21:30 Borussia Dortmund - Heidenheim
21:45 Saint-Etienne - Lille
21:45 Dender EH - Standard Liege
22:00 Real Betis - Leganes
22:15 Arouca - Sporting Lizbon