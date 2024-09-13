Bugün hangi maçlar var? 13 Eylül 2024 Cuma maç programı...
Hüseyin Topuz

Milli maçların sona ermesinin ardından Avrupa'da ligler kaldığı yerden devam ediyor.

Futbolseverler bu hafta oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız verdi.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan bugün oynanacak maçlar ile yeniden başlıyor.

13 Eylül Cuma günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte 13 Eylül Cuma programı...

20:00 Boluspor - Pendikspor

21:30 Borussia Dortmund - Heidenheim

21:45 Saint-Etienne - Lille

21:45 Dender EH - Standard Liege

22:00 Real Betis - Leganes

22:15 Arouca - Sporting Lizbon

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Hüseyin Topuz
Editör