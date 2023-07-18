Bugün hangi maçlar var? 18 Temmuz 2023 Salı maç programı.. Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt arıyor. İşte 18 Temmuz 2023 Salı gününün maç programı…

Futbolu yakından takip eden futbolseverler 18 Temmuz Salı günü oynanacak maçların programını merakla araştırıyor. Salı gününün maç programı internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik. Hazırlık maçları ve Şampiyonlar Ligi 1.Eleme Turu maçlarının oynanacağı gün birbirinden zorlu maçlara sahne olacak. Peki, 18 Temmuz Salı günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri.. 17:00 Alanyaspor - Konyaspor 19:00 Beşiktaş - Mezokövesd-Zsory 20:00 Sturm Graz - Galatasaray 18:00 Struga - Zalgiris Vilnius 20:00 Maccabi Haifa - Hamrun Spartans 20:00 FC Sheriff - SSC Farul 20:00 FC Flora Tallinn- Rakow Czestochowa 21:00 The New Saints - Hacken 21:00 Zrinjski Mostar - Urartu 21:00 BATE Borisov - Partizani Tirana 22:15 Breidablik - Shamrock Rovers