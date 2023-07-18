Bugün hangi maçlar var? 18 Temmuz 2023 Salı maç programı..

Futbolu yakından takip eden futbolseverler 18 Temmuz Salı günü oynanacak maçların programını merakla araştırıyor.
Salı gününün maç programı internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik. Hazırlık maçları ve Şampiyonlar Ligi 1.Eleme Turu maçlarının oynanacağı gün birbirinden zorlu maçlara sahne olacak.
Peki, 18 Temmuz Salı günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
17:00 Alanyaspor - Konyaspor
19:00 Beşiktaş - Mezokövesd-Zsory
20:00 Sturm Graz - Galatasaray
18:00 Struga - Zalgiris Vilnius
20:00 Maccabi Haifa - Hamrun Spartans
20:00 FC Sheriff - SSC Farul
20:00 FC Flora Tallinn- Rakow Czestochowa
21:00 The New Saints - Hacken
21:00 Zrinjski Mostar - Urartu
21:00 BATE Borisov - Partizani Tirana
22:15 Breidablik - Shamrock Rovers