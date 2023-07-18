Bugün hangi maçlar var? 18 Temmuz 2023 Salı maç programı..

Futbolu yakından takip eden futbolseverler 18 Temmuz Salı günü oynanacak maçların programını merakla araştırıyor.

Salı gününün programı internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik. Hazırlık maçları ve Şampiyonlar Ligi 1.Eleme Turu maçlarının oynanacağı gün birbirinden zorlu maçlara sahne olacak.

Peki, 18 Temmuz Salı günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Bugün hangi maçlar var? 18 Temmuz 2023 Salı maç programı..

17:00 Alanyaspor - Konyaspor

19:00 Beşiktaş - Mezokövesd-Zsory

20:00 Sturm Graz - Galatasaray

18:00 Struga - Zalgiris Vilnius

20:00 Maccabi Haifa - Hamrun Spartans

20:00 FC Sheriff - SSC Farul

20:00 FC Flora Tallinn- Rakow Czestochowa

21:00 The New Saints - Hacken

21:00 Zrinjski Mostar - Urartu

21:00 BATE Borisov - Partizani Tirana

22:15 Breidablik - Shamrock Rovers