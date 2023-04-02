Bugün hangi maçlar var? 2 Nisan 2023 Pazar maç programı.. Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Nisan 2023 Pazar gününün maç programı…

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Pazar günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor. 2 Nisan 2023 Pazar günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik. Peki, 2 Nisan Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte Avrupa'da bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri.. Spor Toto Süper Lig 13:30 Ümraniyespor - Konyaspor 16:00 Giresunspor - Alanyaspor 20:30 Fenerbahçe - Beşiktaş İngiltere Premier Lig 16:00 West Ham United - Southampton 18:30 Newcastle United - Manchester United Fransa Ligue 1 14:00 Lille - Lorient 16:00 Angers - Nice 16:00 Brest - Toulouse 16:00 Nantes - Reims 16:00 Clermont - Ajaccio 18:05 Monaco - RC Strasbourg 21:45 PSG - Lyon İtalya Serie A 13:30 Bologna - Udinese 16:00 Monza - Lazio 16:00 Spezia - Salernitana 19:00 Roma - Sampdoria 21:45 Napoli - Milan Almanya Bundesliga 16:30 Köln - Mönchengladbach 18:30 Werder Bremen - Hoffenheim İspanya La Liga 15:00 Celta Vigo - Almeria 17:15 Real Madrid - Valladolid 19:30 Villarreal - Real Sociedad 22:00 Atletico Madrid - Real Betis Hollanda Eredivisie 13:15 Go Ahead Eagles - Ajax 15:30 Utrecht - Volendam 15:30 Sparta Rotterdam - Feyenoord 17:45 Fortuna Sittard - Groningen