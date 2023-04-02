Bugün hangi maçlar var? 2 Nisan 2023 Pazar maç programı..

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Pazar günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor.

2 Nisan 2023 Pazar günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.

Peki, 2 Nisan Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte Avrupa'da bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Bugün hangi maçlar var? 2 Nisan 2023 Pazar maç programı..

Spor Toto Süper Lig

13:30 Ümraniyespor - Konyaspor

16:00 Giresunspor - Alanyaspor

20:30 Fenerbahçe - Beşiktaş

İngiltere Premier Lig

16:00 West Ham United - Southampton

18:30 Newcastle United - Manchester United

Fransa Ligue 1

14:00 Lille - Lorient

16:00 Angers - Nice

16:00 Brest - Toulouse

16:00 Nantes - Reims

16:00 Clermont - Ajaccio

18:05 Monaco - RC Strasbourg

21:45 PSG - Lyon

İtalya Serie A

13:30 Bologna - Udinese

16:00 Monza - Lazio

16:00 Spezia - Salernitana

19:00 Roma - Sampdoria

21:45 Napoli - Milan

Almanya Bundesliga

16:30 Köln - Mönchengladbach

18:30 Werder Bremen - Hoffenheim

İspanya La Liga

15:00 Celta Vigo - Almeria

17:15 Real Madrid - Valladolid

19:30 Villarreal - Real Sociedad

22:00 Atletico Madrid - Real Betis

Hollanda Eredivisie

13:15 Go Ahead Eagles - Ajax

15:30 Utrecht - Volendam

15:30 Sparta Rotterdam - Feyenoord

17:45 Fortuna Sittard - Groningen