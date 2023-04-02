Bugün hangi maçlar var? 2 Nisan 2023 Pazar maç programı..

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Pazar günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor.
2 Nisan 2023 Pazar günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.
Peki, 2 Nisan Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte Avrupa'da bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Spor Toto Süper Lig
13:30 Ümraniyespor - Konyaspor
16:00 Giresunspor - Alanyaspor
20:30 Fenerbahçe - Beşiktaş
İngiltere Premier Lig
16:00 West Ham United - Southampton
18:30 Newcastle United - Manchester United
Fransa Ligue 1
14:00 Lille - Lorient
16:00 Angers - Nice
16:00 Brest - Toulouse
16:00 Nantes - Reims
16:00 Clermont - Ajaccio
18:05 Monaco - RC Strasbourg
21:45 PSG - Lyon
İtalya Serie A
13:30 Bologna - Udinese
16:00 Monza - Lazio
16:00 Spezia - Salernitana
19:00 Roma - Sampdoria
21:45 Napoli - Milan
Almanya Bundesliga
16:30 Köln - Mönchengladbach
18:30 Werder Bremen - Hoffenheim
İspanya La Liga
15:00 Celta Vigo - Almeria
17:15 Real Madrid - Valladolid
19:30 Villarreal - Real Sociedad
22:00 Atletico Madrid - Real Betis
Hollanda Eredivisie
13:15 Go Ahead Eagles - Ajax
15:30 Utrecht - Volendam
15:30 Sparta Rotterdam - Feyenoord
17:45 Fortuna Sittard - Groningen