Bugün hangi maçlar var? 2 Ocak 2024 Salı maç programı Futbolseverler 2 Ocak Salı günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte bugün oynanacak futbol maçların programı...

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2 Ocak 2024 Salı günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarından konu hakkında arama yapmaya başladı.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

2 Ocak 2024 Salı günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

18:00 Dundee FC - St. Johnstone

18:00 Livingston - Hearts

18:00 Ross County - Aberdeen

18:00 Hibernian - Motherwell

18:00 Rangers - Kilmarnock

19:00 Getafe - Rayo Vallecano

20:00 St. Mirren - Celtic

21:15 Real Sociedad - Deportivo Alaves

22:30 West Ham United - Brighton & Hove Albion

23:00 Milan - Cagliari

23:30 Valencia - Villarreal