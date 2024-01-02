Bugün hangi maçlar var? 2 Ocak 2024 Salı maç programı

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2 Ocak 2024 Salı günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarından konu hakkında arama yapmaya başladı.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
2 Ocak 2024 Salı günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
18:00 Dundee FC - St. Johnstone
18:00 Livingston - Hearts
18:00 Ross County - Aberdeen
18:00 Hibernian - Motherwell
18:00 Rangers - Kilmarnock
19:00 Getafe - Rayo Vallecano
20:00 St. Mirren - Celtic
21:15 Real Sociedad - Deportivo Alaves
22:30 West Ham United - Brighton & Hove Albion
23:00 Milan - Cagliari
23:30 Valencia - Villarreal