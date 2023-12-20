Bugün hangi maçlar var? 20 Aralık 2023 Çarşamba maç programı
ensonhaber.com

20 Aralık Çarşamba günü oynanacak futbol maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Futbol ile ilgilenenler Çarşamba günü oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek için aramalarına hızlandırdı.

Çarşamba günü oynanacak maçların programını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Bugün hangi maçlar var?" ve "Bugün kimin maçı var" sorularına yanıt arıyor.

20 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçların programını sizler için araştırdık

Bugün Avrupa'nın en önemli liglerinde birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

İşte bugün oynanacak maçların listesi...

Trendyol Süper Lig

17:00 Kayserispor - Fenerbahçe

20:00 Antalyaspor - Kasımpaşa

20:00 Galatasaray - Fatih Karagümrük

TFF 1. Lig

14:00 Erzurumspor FK - Ümraniyespor

14:00 Keçiörengücü - Bandırmaspor

17:00 Adanaspor - Altay

20:00 Göztepe - Eyüpspor

İspanya La Liga

21:00 Barcelona - Almeria

23:30 Villarreal - Celta Vigo

23:30 Athletic Bilbao - Las Palmas

Fransa Ligue 1

23:00 Brest - Lorient

23:00 RC Strasbourg - Lille

23:00 Toulouse - Monaco

23:00 Clermont - Rennes

23:00 Montpellier - Marsilya

23:00 PSG - Metz

23:00 Lyon - Nantes

23:00 Reims - Le Havre

23:00 Nice - Lens

Almanya Bundesliga

20:30 Union Berlin - Köln

22:30 Bayer Leverkusen - Bochum

22:30 Stuttgart - Augsburg

22:30 Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach

22:30 Heidenheim - Freiburg

22:30 Wolfsburg - Bayern Münih

İtalya Kupası

23:00 Inter- Bologna

İngiltere Lig Kupası

23:00 Liverpool - West Ham United