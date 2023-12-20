Bugün hangi maçlar var? 20 Aralık 2023 Çarşamba maç programı

20 Aralık Çarşamba günü oynanacak futbol maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Futbol ile ilgilenenler Çarşamba günü oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek için aramalarına hızlandırdı.
Çarşamba günü oynanacak maçların programını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Bugün hangi maçlar var?" ve "Bugün kimin maçı var" sorularına yanıt arıyor.
20 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçların programını sizler için araştırdık
Bugün Avrupa'nın en önemli liglerinde birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
İşte bugün oynanacak maçların listesi...
Trendyol Süper Lig
17:00 Kayserispor - Fenerbahçe
20:00 Antalyaspor - Kasımpaşa
20:00 Galatasaray - Fatih Karagümrük
TFF 1. Lig
14:00 Erzurumspor FK - Ümraniyespor
14:00 Keçiörengücü - Bandırmaspor
17:00 Adanaspor - Altay
20:00 Göztepe - Eyüpspor
İspanya La Liga
21:00 Barcelona - Almeria
23:30 Villarreal - Celta Vigo
23:30 Athletic Bilbao - Las Palmas
Fransa Ligue 1
23:00 Brest - Lorient
23:00 RC Strasbourg - Lille
23:00 Toulouse - Monaco
23:00 Clermont - Rennes
23:00 Montpellier - Marsilya
23:00 PSG - Metz
23:00 Lyon - Nantes
23:00 Reims - Le Havre
23:00 Nice - Lens
Almanya Bundesliga
20:30 Union Berlin - Köln
22:30 Bayer Leverkusen - Bochum
22:30 Stuttgart - Augsburg
22:30 Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach
22:30 Heidenheim - Freiburg
22:30 Wolfsburg - Bayern Münih
İtalya Kupası
23:00 Inter- Bologna
İngiltere Lig Kupası
23:00 Liverpool - West Ham United