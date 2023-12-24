Bugün hangi maçlar var? 24 Aralık 2023 Pazar maç programı
ensonhaber.com

24 Aralık Pazar günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Futbolu sıkı şekilde takip Pazar günü oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Pazar günü oynanacak maçların programını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Bugün hangi maçlar var?" ve "Bugün kimin maçı var" sorularına yanıt arıyor.

Bilindiği üzere Avrupa'da bazı ligler devre arasına girdi. Devam eden liglerdeki oynanacak maçlar merak ediliyor.

24 Aralık Pazar günü oynanacak maçları sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

13:30 Konyaspor - Kayserispor

13:30 Bandırmaspor - Adanaspor

13:30 Bodrum FK - Göztepe

15:00 Motherwell - Rangers

16:00 Ümraniyespor - Giresunspor

16:00 Adana Demirspor - Antalyaspor

16:00 Wolverhampton - Chelsea

19:00 Altay - Keçiörengücü

19:00 Fenerbahçe - Galatasaray