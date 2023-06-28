Bugün hangi maçlar var? 28 Haziran 2023 Çarşamba maç programı..

Futbolu yakından takip eden futbolseverler 28 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçların programını merakla araştırıyor.

Çarşamba gününün programı internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik. Peki, 28 Haziran Çarşamba günü hangi maçlar oynanacak?

İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Bugün hangi maçlar var? 17 Haziran 2023 Cumartesi maç programı..

13:00 Lübnan - Maldivler

17:00 Bhutan - Bangladeş

19:00 İngiltere U21 - Almanya U21

19:00 İsrail U21 - Çek Cumhuriyeti U21

21:45 İtalya U21 - Norveç U21

21:45 İsviçre U21 - Fransa U21