Bugün hangi maçlar var? 28 Haziran 2023 Çarşamba maç programı.. Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt arıyor. İşte 28 Haziran 2023 Çarşamba gününün maç programı…

Futbolu yakından takip eden futbolseverler 28 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçların programını merakla araştırıyor. Çarşamba gününün maç programı internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik. Peki, 28 Haziran Çarşamba günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri.. 13:00 Lübnan - Maldivler 17:00 Bhutan - Bangladeş 19:00 İngiltere U21 - Almanya U21 19:00 İsrail U21 - Çek Cumhuriyeti U21 21:45 İtalya U21 - Norveç U21 21:45 İsviçre U21 - Fransa U21