Bugün hangi maçlar var? 3 Aralık 2023 Pazar maç programı..
ensonhaber.com

Avrupa'nın en büyük liglerinde bugün oynanacak maçların programı yakından takip ediliyor.

Futbolseverler Pazar günü oynanacak maçların programını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

3 Aralık 2023 Pazar günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.

Peki, 3 Aralık 2023 Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Spor Toto Süper Lig

13:30 Kasımpaşa - Gaziantep FK

16:00 Trabzonspor - Kayserispor Takım

19:00 Ankaragücü - Beşiktaş

TFF 1. Lig

13:30 Manisa FK - Altay

16:00 Erzurumspor FK - Gençlerbirliği

19:00 Göztepe - Giresunspor

İngiltere Premier Lig

17:00 Chelsea - Brighton & Hove Albion

17:00 Liverpool - Fulham

17:00 Bournemouth - Aston Villa

17:00 West Ham United - Crystal Palace

19:30 Manchester City - Tottenham

Fransa Ligue 1

15:00 Le Havre - PSG

17:00 Brest - Clermont

17:00 Toulouse - Lorient

17:00 Monaco v Montpellier

19:05 Lille - Metz

22:45 Marsilya - Rennes

İspanya La Liga

16:00 Mallorca - Deportivo Alaves

18:15 Almeria - Real Betis

20:30 Sevilla - Villarreal

23:00 Barcelona - Atletico Madrid

Almanya Bundesliga

17:30 Mainz 05 - Freiburg

19:30 Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund

21:30 Augsburg - Eintracht Frankfurt

İtalya Serie A

14:30 Lecce - Bologna

17:00 Udinese - Hellas Verona

17:00 Fiorentina - Salernitana

20:00 Sassuolo - Roma

22:45 Napoli - Inter