Bugün hangi maçlar var? 3 Aralık 2023 Pazar maç programı..

Avrupa'nın en büyük liglerinde bugün oynanacak maçların programı yakından takip ediliyor.
Futbolseverler Pazar günü oynanacak maçların programını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
3 Aralık 2023 Pazar günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.
Peki, 3 Aralık 2023 Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Spor Toto Süper Lig
13:30 Kasımpaşa - Gaziantep FK
16:00 Trabzonspor - Kayserispor Takım
19:00 Ankaragücü - Beşiktaş
TFF 1. Lig
13:30 Manisa FK - Altay
16:00 Erzurumspor FK - Gençlerbirliği
19:00 Göztepe - Giresunspor
İngiltere Premier Lig
17:00 Chelsea - Brighton & Hove Albion
17:00 Liverpool - Fulham
17:00 Bournemouth - Aston Villa
17:00 West Ham United - Crystal Palace
19:30 Manchester City - Tottenham
Fransa Ligue 1
15:00 Le Havre - PSG
17:00 Brest - Clermont
17:00 Toulouse - Lorient
17:00 Monaco v Montpellier
19:05 Lille - Metz
22:45 Marsilya - Rennes
İspanya La Liga
16:00 Mallorca - Deportivo Alaves
18:15 Almeria - Real Betis
20:30 Sevilla - Villarreal
23:00 Barcelona - Atletico Madrid
Almanya Bundesliga
17:30 Mainz 05 - Freiburg
19:30 Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund
21:30 Augsburg - Eintracht Frankfurt
İtalya Serie A
14:30 Lecce - Bologna
17:00 Udinese - Hellas Verona
17:00 Fiorentina - Salernitana
20:00 Sassuolo - Roma
22:45 Napoli - Inter