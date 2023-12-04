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Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık 2023 Pazartesi maç programı..

Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık 2023 Pazartesi maç programı.. Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Aralık 2023 Pazar gününün maç programı…

ensonhaber.com Bugün oynanacak futbol maçlarının programı sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Futbolseverler Pazartesi günü oynanacak maçların programını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. 4 Aralık 2023 Pazartesi günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik. Peki, 4 Aralık 2023 Pazartesi günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri.. Spor Toto Süper Lig 20:00 Fenerbahçe - Sivasspor İspanya La Liga 23:00 Celta Vigo - Cadiz İtalya Serie A 22:45 Torino - Atalanta Portekiz Premier Lig 23:15 Sporting Lizbon - Gil Vicente Rusya Premier Lig 19:30 Dinamo Moskova - Rubin Kazan