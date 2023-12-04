Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık 2023 Pazartesi maç programı..
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Bugün oynanacak futbol maçlarının programı sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Futbolseverler Pazartesi günü oynanacak maçların programını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

4 Aralık 2023 Pazartesi günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.

Peki, 4 Aralık 2023 Pazartesi günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Spor Toto Süper Lig

20:00 Fenerbahçe - Sivasspor

İspanya La Liga

23:00 Celta Vigo - Cadiz

İtalya Serie A

22:45 Torino - Atalanta

Portekiz Premier Lig

23:15 Sporting Lizbon - Gil Vicente

Rusya Premier Lig

19:30 Dinamo Moskova - Rubin Kazan