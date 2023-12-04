Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık 2023 Pazartesi maç programı..

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Bugün oynanacak futbol maçlarının programı sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Futbolseverler Pazartesi günü oynanacak maçların programını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
4 Aralık 2023 Pazartesi günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.
Peki, 4 Aralık 2023 Pazartesi günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Spor Toto Süper Lig
20:00 Fenerbahçe - Sivasspor
İspanya La Liga
23:00 Celta Vigo - Cadiz
İtalya Serie A
22:45 Torino - Atalanta
Portekiz Premier Lig
23:15 Sporting Lizbon - Gil Vicente
Rusya Premier Lig
19:30 Dinamo Moskova - Rubin Kazan