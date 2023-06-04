Bugün hangi maçlar var? 4 Haziran 2023 Pazar maç programı.. Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt arıyor. İşte 4 Haziran 2023 Pazar gününün maç programı…

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Pazar günü oynanacak maçların programını merakla araştırıyor. 4 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak maçların programı internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik. Peki, 4 Haziran Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte Avrupa'da bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri.. Süper Lig 19:00 Galatasaray - Fenerbahçe 1. Lig Yükselme 16:00 Bodrumspor - Eyüpspor İspanya La Liga 19:30 Osasuna - Girona 19:30 Real Sociedad - Sevilla 19:30 Mallorca - Rayo Vallecano 19:30 Real Madrid - Athletic Bilbao 19:30 Villarreal - Atletico Madrid 22:00 Celta Vigo - Barcelona 22:00 Real Betis - Valencia 22:00 Valladolid - Getafe 22:00 Espanyol - Almeria 22:00 Elche - Cadiz İtalya Serie A 19:30 Napoli - Sampdoria 22:00 Lecce - Bologna 22:00 Udinese - Juventus 22:00 Atalanta - Monza 22:00 Milan - Hellas Verona 22:00 Roma - Spezia