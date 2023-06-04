Bugün hangi maçlar var? 4 Haziran 2023 Pazar maç programı..

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Pazar günü oynanacak maçların programını merakla araştırıyor.
4 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak maçların programı internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.
Peki, 4 Haziran Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte Avrupa'da bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Süper Lig
19:00 Galatasaray - Fenerbahçe
1. Lig Yükselme
16:00 Bodrumspor - Eyüpspor
İspanya La Liga
19:30 Osasuna - Girona
19:30 Real Sociedad - Sevilla
19:30 Mallorca - Rayo Vallecano
19:30 Real Madrid - Athletic Bilbao
19:30 Villarreal - Atletico Madrid
22:00 Celta Vigo - Barcelona
22:00 Real Betis - Valencia
22:00 Valladolid - Getafe
22:00 Espanyol - Almeria
22:00 Elche - Cadiz
İtalya Serie A
19:30 Napoli - Sampdoria
22:00 Lecce - Bologna
22:00 Udinese - Juventus
22:00 Atalanta - Monza
22:00 Milan - Hellas Verona
22:00 Roma - Spezia