Bugün hangi maçlar var? 4 Haziran 2023 Pazar maç programı..

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Pazar günü oynanacak maçların programını merakla araştırıyor.

4 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak maçların programı internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.

Peki, 4 Haziran Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte Avrupa'da bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

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Süper Lig

19:00 Galatasaray - Fenerbahçe

1. Lig Yükselme

16:00 Bodrumspor - Eyüpspor

İspanya La Liga

19:30 Osasuna - Girona

19:30 Real Sociedad - Sevilla

19:30 Mallorca - Rayo Vallecano

19:30 Real Madrid - Athletic Bilbao

19:30 Villarreal - Atletico Madrid

22:00 Celta Vigo - Barcelona

22:00 Real Betis - Valencia

22:00 Valladolid - Getafe

22:00 Espanyol - Almeria

22:00 Elche - Cadiz

İtalya Serie A

19:30 Napoli - Sampdoria

22:00 Lecce - Bologna

22:00 Udinese - Juventus

22:00 Atalanta - Monza

22:00 Milan - Hellas Verona

22:00 Roma - Spezia