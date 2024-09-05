Bugün hangi maçlar var? 5 Eylül 2024 Perşembe maç programı...

5 Eylül 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt aramaya başladı.
UEFA Uluslar Ligi müsabakaları nedeniyle liglere ara verildi. 5 Eylül 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.
İşte bugün oynanacak maçların takvimi...
19:00 Azerbaycan - İsveç
21:45 Portekiz - Hırvatistan
21:45 İskoçya - Polonya
21:45 Danimarka - İsviçre
21:45 Sırbistan - İspanya
21:45 Estonya - Slovakya
21:45 Kuzey İrlanda - Lüksemburg
21:45 Belarus Belarus v Bulgaristan
21:45 San Marino - Lihtenştayn