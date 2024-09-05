Bugün hangi maçlar var? 5 Eylül 2024 Perşembe maç programı... 5 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız kazandı. İşte bugün oynanacak futbol maçlarının programı..

Editör: Hüseyin Topuz

5 Eylül 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt aramaya başladı.

UEFA Uluslar Ligi müsabakaları nedeniyle liglere ara verildi. 5 Eylül 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.

İşte bugün oynanacak maçların takvimi...

19:00 Azerbaycan - İsveç

21:45 Portekiz - Hırvatistan

21:45 İskoçya - Polonya

21:45 Danimarka - İsviçre

21:45 Sırbistan - İspanya

21:45 Estonya - Slovakya

21:45 Kuzey İrlanda - Lüksemburg

21:45 Belarus Belarus v Bulgaristan

21:45 San Marino - Lihtenştayn