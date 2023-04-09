Bugün hangi maçlar var? 9 Nisan 2023 Pazar maç programı..

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Pazar günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor.
9 Nisan 2023 Pazar günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.
Peki, 9 Nisan Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte Avrupa'da bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Spor Toto Süper Lig
16:00 Sivasspor - Başakşehir FK
20:30 Beşiktaş - Giresunspor
TFF 1. Lig
16:00 Bandırmaspor - Altay
20:30 Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor
İngiltere Premier Lig
16:00 Leeds United - Crystal Palace
18:30 Liverpool - Arsenal
Fransa Ligue 1
14:00 Lyon - Rennes
16:00 Troyes - Clermont
16:00 Montpellier - Toulouse
16:00 Reims - Brest
16:00 Ajaccio - Auxerre
18:05 Nantes - Monaco
21:45 Lorient - Marsilya
Almanya Bundesliga
16:30 Mönchengladbach - Wolfsburg
18:30 Bochum - Stuttgart
20:30 Hoffenheim - Schalke 04
İspanya La Liga
15:00 Valladolid - Mallorca
17:15 Real Betis - Cadiz
19:30 Almeria - Valencia
22:00 Rayo Vallecano - Atletico Madrid
Hollanda Eredivisie
13:15 Twente - Cambuur
15:30 Emmen - NEC Nijmegen
17:45 Ajax - Fortuna Sittard
21:00 Feyenoord - RKC Waalwijk