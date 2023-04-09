Bugün hangi maçlar var? 9 Nisan 2023 Pazar maç programı.. Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt arıyor. İşte 9 Nisan 2023 Pazar gününün maç programı…

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Pazar günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor. 9 Nisan 2023 Pazar günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik. Peki, 9 Nisan Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte Avrupa'da bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri.. Spor Toto Süper Lig 16:00 Sivasspor - Başakşehir FK 20:30 Beşiktaş - Giresunspor TFF 1. Lig 16:00 Bandırmaspor - Altay 20:30 Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor İngiltere Premier Lig 16:00 Leeds United - Crystal Palace 18:30 Liverpool - Arsenal Fransa Ligue 1 14:00 Lyon - Rennes 16:00 Troyes - Clermont 16:00 Montpellier - Toulouse 16:00 Reims - Brest 16:00 Ajaccio - Auxerre 18:05 Nantes - Monaco 21:45 Lorient - Marsilya Almanya Bundesliga 16:30 Mönchengladbach - Wolfsburg 18:30 Bochum - Stuttgart 20:30 Hoffenheim - Schalke 04 İspanya La Liga 15:00 Valladolid - Mallorca 17:15 Real Betis - Cadiz 19:30 Almeria - Valencia 22:00 Rayo Vallecano - Atletico Madrid Hollanda Eredivisie 13:15 Twente - Cambuur 15:30 Emmen - NEC Nijmegen 17:45 Ajax - Fortuna Sittard 21:00 Feyenoord - RKC Waalwijk