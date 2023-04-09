Bugün hangi maçlar var? 9 Nisan 2023 Pazar maç programı..

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Pazar günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor.

9 Nisan 2023 Pazar günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.

Peki, 9 Nisan Pazar günü hangi maçlar oynanacak? İşte Avrupa'da bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Bugün hangi maçlar var? 2 Nisan 2023 Pazar maç programı..

Spor Toto Süper Lig

16:00 Sivasspor - Başakşehir FK

20:30 Beşiktaş - Giresunspor

TFF 1. Lig

16:00 Bandırmaspor - Altay

20:30 Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor

İngiltere Premier Lig

16:00 Leeds United - Crystal Palace

18:30 Liverpool - Arsenal

Fransa Ligue 1

14:00 Lyon - Rennes

16:00 Troyes - Clermont

16:00 Montpellier - Toulouse

16:00 Reims - Brest

16:00 Ajaccio - Auxerre

18:05 Nantes - Monaco

21:45 Lorient - Marsilya

Almanya Bundesliga

16:30 Mönchengladbach - Wolfsburg

18:30 Bochum - Stuttgart

20:30 Hoffenheim - Schalke 04

İspanya La Liga

15:00 Valladolid - Mallorca

17:15 Real Betis - Cadiz

19:30 Almeria - Valencia

22:00 Rayo Vallecano - Atletico Madrid

Hollanda Eredivisie

13:15 Twente - Cambuur

15:30 Emmen - NEC Nijmegen

17:45 Ajax - Fortuna Sittard

21:00 Feyenoord - RKC Waalwijk