Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 4 Ocak 2024 maç programı
ensonhaber.com

4 Ocak 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

4 Ocak 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

18:00 Panaitolikos - Panserraikos

19:00 Osasuna - Almeria

20:00 Atromitos - Kifisia

21:15 Sevilla - Athletic Bilbao

23:00 Crystal Palace - Everton

23:00 Juventus - Salernitana

23:30 Las Palmas - Barcelona