Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 4 Ocak 2024 maç programı

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4 Ocak 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
4 Ocak 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
18:00 Panaitolikos - Panserraikos
19:00 Osasuna - Almeria
20:00 Atromitos - Kifisia
21:15 Sevilla - Athletic Bilbao
23:00 Crystal Palace - Everton
23:00 Juventus - Salernitana
23:30 Las Palmas - Barcelona