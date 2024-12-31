BUGÜN SON! O cep telefonlarının hepsi kapatılacak

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1 Ocak 2024’te yürürlüğe giren düzenleme ile bir yıl boyunca kullanılmayan cep telefonları için son gün geldi.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikle, daha önce 7 yıl olan sinyalsiz kalma süresi 1 yıla indirildi.

Bu süreyi dolduran cihazların IMEI kayıtları silinerek siyah listeye alınacak ve telefonlar tamamen kullanılamaz hale gelecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, 2023 yılının son aylarında duyurulmuştu. Bu düzenleme, atıl durumdaki cihazların tespit edilmesi ve sistemin temizlenmesi amacıyla hayata geçirildi.

Cep telefonlarını yeniden aktif hale getirmek isteyen kullanıcıların, e-Devlet üzerinden kayıt işlemi yapması gerekiyor.

E-DEVLET’TEN BAŞVURU YAPILACAK

1 yıl boyunca kullanılmayan cep telefonları için getirilen yeni düzenlemeler kapsamında, cihazların IMEI numaraları silinerek siyah listeye alınıyor.

Ancak, bu telefonların tekrar kullanıma açılması mümkün. Cihazın son kullanıcısı tarafından e-Devlet üzerinden yapılan başvuru sonrası, kontrol sürecinin olumlu sonuçlanması halinde IMEI numarası yeniden beyaz listeye alınacak.

Bu düzenlemelerin yanı sıra, 2025 yılı için IMEI kayıt ücretine gelen dev zam dikkat çekiyor. Kayıt ücreti, yüzde 43,93 artışla 31 bin 692 TL’den 45 bin 614 TL’ye yükseldi.