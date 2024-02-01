Bulanın IQ’su 130 çıkıyor! Farklı olan ananası bulmak için sadece 5 saniyeniz var… Görselde birbirine tıpa tıp benzeyen ananasların arasına gizlenmiş farklı olan ananası sadece yüksek IQ’lu olanlar bulabiliyor. IQ’nuzun 130 olduğunu kanıtlamak için sadece 5 saniyeniz var!

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Bu optik illüzyon testi ile yüksek IQ’lu olduğunuzu kanıtlayarak, görsel zekanızı ve bilişsel yeteneklerinizi gözler önüne serebileceksiniz.

Birbirinin tıpa tıp aynısı olan onlarca ananasın arasın ustaca gizlenmiş olan ananası bulmak hiçte kolay değil.

Farklı olan ananası ayıran o küçücük farklı şıp diye bulanların IQ’su 130 çıkıyor.

Eğer sizde IQ’nuzu bir kez daha kanıtlayıp yüksek zekalı olduğunu göstermek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey 5 saniyede farklı olan ananası bulmak…

İşte, yüksek zekalı olduğunuzu göstereceğiniz o test…

Eğer bir bakışta o küçücük farkla diğerlerinden ayrılan ananası şıp diye bulduysanız zekanıza diyecek yok. Bu test ile görsel algınızı ve bilişsel yeteneklerinizin kıvraklığını bir kez daha kanıtladınız.

Bulamadıysanız endişelenmenize gerek yok çünkü tıpa tıp birbirine benzeyen bu ananaslar arasından farklı olanı bulmak cidden zor. İşte, sizler için farklı olan ananası aşağıda yer alan görselde belirttik.



