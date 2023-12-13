Bunu eken, altın biçiyor! Duyan hasadına başladı bile… Eken de kazanıyor, çalışan da! Bu tohum, eken kişilere altın gibi bir hasat vaad ediyor. Günlük yevmiyesi ise 1500 TL. Bu hasat, duyan herkesin dikkatini çekti

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Türkiye'nin önemli ihracat kalemlerinden biri olan çam fıstığı hasat sezonu, başladı.

Özellikle künar çamlarından yapılan hasat işlemi, çalışma kabiliyetine sahip olanlara yüksek günlük yevmiyelerle yapılıyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesi başta olmak üzere Türkiye genelinde yaygın olan çam fıstığı üretimi, ülke ekonomisine büyük katkı sağlarken, aynı zamanda en zorlu ve tehlikeli işlerden biri olarak biliniyor.

Hasat süreci, ağaçlara tırmanarak yapılan bir çalışma gerektiriyor ve bu işçilere günlük 1500 TL gibi önemli bir yevmiye ödeniyor.

Yaklaşık 100 kilogram kozalaktan ortalama 2 kilogram künar elde ediliyor ve uzun bir işleme sürecinden sonra ihraç ürünü haline getiriliyor.

Çam fıstığı olarak bilinen künarın fiyatı, ihracat değeri ile dikkat çekiyor ve adeta altınla yarışır hale gelmiş durumda.

Yevmiyesi çok yüksek

Günlük 1500 TL yevmiye verilmesiyle ilgili İHA’ya konuşan Erkan Yiğit, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Her yıl hasat sezonunda birkaç kişi maalesef ağaçtan düşüp ölüyor. Şehir merkezlerinde hasat işlemi 2 kat tehlike arz ediyor. Çünkü ağaçların üzerinden geçen elektrik telleri kozalak düşürmede kullanılan metal çubukla temas ederse ağaçta çalışan kişi elektrik akımına kapılıp hayatını kaybediyor.

Bu nedenle oldukça tehlikeli bir iş sayılan bu sektörde çalışanların hem eğitimli hem kabiliyetli hem de çok dikkatli olması gerekiyor. En küçük bir yanlış çalışanın hayatına mal olabiliyor. Bundan dolayı çalışma ücreti de oldukça yüksek”