Bunu içen doktor yüzü görmüyor! Kızılcık suyunun mucizevi faydaları saymakla bitmiyor.. Lokman Hekim’in binlerce yıl önce tavsiye ettiği kızılcık, adeta şifa dağıtıyor. İşte kızılcık meyvesinin faydaları ile kızılcık suyu tarifi..

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Tıp alanında hekimliğin atası olarak kabul edilen Lokman Hekim'in reçeteleri günümüzde hala kullanılmaktadır.

Lokman Hekim’in binlerce yıl önce bulduğu reçeteler, kanser başta olmak üzere grip, şeker gibi birçok hastalığa adeta şifa oluyor.

Birçok besinin faydaları hakkında bilgiler veren Lokman Hekim'in tavsiye ettiği besinler arasında kızılcık meyvesi yer alıyor. Rivayete göre Lokman Hekim'in bunu yiyenin hasta olmayacağını dile getirdiği aktarılıyor.

Adeta bir şifa kaynağı olan kızılcık meyvesi içerisinde bulunan mineral ve vitaminler sayesinde adeta doğal bir ilaç olarak kabul ediliyor.

Binlerce yıl öncesine ait tarihi meyvelerden biri olan kızılcık meyvesi Doğu Avrupa, Anadolu ve Asya kültürüne aittir.

Ülkemizde çokça bulunan kızılcık meyvesi bağışıklığı güçlendirmesiyle biliniyor. Bunu tüketen kişi kolay kolay doktor yüzü görmüyor.

İşte şifa deposu olan kızılcık meyvesinin faydaları ve mucizevi kızılcık suyunun tarifi..

Kızılcık meyvesinin faydaları

Kızılcık faydaları saymakla bitmeyen meyveler arasında yer alıyor. İşte mucizevi besin kızılcık meyvesinin faydaları..

- Bağışıklığı güçlendirir.

- Kan basıncını dengeleyerek yüksek tansiyonu önler.

- Kalp ve damar hastaları, felç ve kalp krizi geçirenlerin iyileşme sürecini hızlandırır.

- Boğaz ağrıları ve iltihaplarına iyi gelir.

- Uykusuzluk problemini önler.

- Nezle ve grip gibi hastalıkların tedavilerinde etkilidir.

- Diş etlerinin üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak dişleri korur.

- Diş plaklarını ve çürüklerini önler.

- Böbrek taşlarına iyi gelir.

- Kanserli hücrelerin üreyip gelişmesini önler

- Vücuttaki yaraların daha çabuk iyileşmesine yardım eder.

Kızılcık suyu nasıl hazırlanır

Kızılcık suyu hazırlamak için gerekli malzemeler şu şekilde;

- Yarım kg kızılcık

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 litre su

Hazırlanışı

İlk önce kızılcığı ayıklayıp yıkayın. Daha sonra orta ateşte 15 dakika su ile kızılcıkları pişirin. Ardından şeker ilave ederek ocağınızı kısık ateşe alın ve 20 dakika daha pişirin.

Kaynama bittikten sonra bir süzgeç yardımıyla karışımı süzün ve kaşık yardımıyla iyice ezin. Elde ettiğiniz kızılcık suyunu afiyetle içebilirsiniz..

ÖNEMLİ NOT: Herhangi bir kronik rahatsızlığı veya hamilelik durumu bulunanların bir doktora danışmadan kullanmamaları tavsiye edilir..