Burak Yılmaz futbolu bırakıyor mu? Burak Yılmaz'dan merak uyandıran açıklama! Milli futbolcu Burak Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Pazartesi günü basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Son olarak Hollanda takımlarından Fortuna Sittard forması giyen ve geçtiğimiz günlerde takımı ile yollarını ayıran Burak Yılmaz'ın futbolu bırakacağı ve antrenör olacağı iddia ediliyor. Burak Yılmaz, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir açıklama ile basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Burak Yılmaz yaptığı paylaşımda "Pazartesi günü saat 16:00 da Çırağan sarayında basın toplantısı yapacağım. Değerli basın mensuplarını bekliyorum. Sevgiler" ifadelerine yer verdi. Burak Yılmaz'ın bu açıklaması sosyal medyada gündeme oturdu. Milli futbolcunun futbolu bıraktığını açıklayacağı yorumları yapıldı.