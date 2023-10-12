Buraya gidenin ne baş ne diz ne de boyun ağrısı kalıyor! 1700'den beri Türkiye'nin şifa kaynağı! En iyi ve en şifdalı kaplıcalara ev sahibi olan ülkemiz, sağlık sorunları yaşayanlara da yardımcı oluyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte, bu özel yerlere olan ilgi de artıyor.

ensonhaber.com Türkiye'nin farklı yerlerinde bulunan kaplıcalar, sağlık sorunu yaşayanlar için şifa kaynağı sunuyor. Bu sular; romatizma, eklem ağrıları, cilt rahatsızlıkları ve solunum sorunları gibi birçok sağlık problemine iyi geliyor. Ayrıca stres azaltmaya da yarayan bu şifalı sular sayesinde, kış aylarını çok daha rahat geçireceksiniz. Bu şifalı sulara ulaşım ise oldukça kolay. Arabayla kısa sürede ulaşabileceğiniz şifalı suların listesi şu şekilde; Türkiye'deki şifalı kaplıcalar tam liste! *Afyonkarahisar Sandıklı Kaplıcaları *Ankara Kızılcahamam Kaplıcaları *Balıkesir Gönen Kaplıcaları *Yalova Termal Kaplıcaları *Bursa Oylat Kaplıcaları *Ağrı Diyadin Kaplıcaları *Uşak Hamamboğazı Kaplıcaları *Bolu Karacasu Kaplıcaları *Denizli Karahayıt Kaplıcaları *İstanbul Tuzla Kaplıcaları