Burma çağı kapandı! Vidalı bilezikleri gören eşine koşuyor; İşte fiyatları Altın takı tutkunlarına müjdeli haber! Artık altın dünyasının yeni gözdesi vidalı bilezikler vitrinlerde boy gösteriyor. Bildiğiniz tüm modelleri unutun, vidalı bilezikler kapış kapış gidecek…

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Altın takı dünyasına yeni bir soluk geliyor.

Geleneksel takı modellerinden sıkılanlar için şimdi harika bir seçenek geldi.

Vidalı bilezikler, modern ve zarif tasarımlarıyla altın tutkunlarını büyülemeye hazır. Son dönemde birçok üründe tercih edilen vida detayı, şimdi altın bileziklerde de karşımıza çıkıyor.

Vidalı bilezikler, 8, 14 ve 22 ayar olmak üzere çeşitli seçeneklerle üretilebiliyor. Bu çeşitlilik, her zevke ve bütçeye uygun seçenekler sunuyor.

Görüntüsüyle adeta büyüleyen vidalı bilezikler, kuyumcuların vitrinlerinde şıklığı ve zarafetiyle dikkat çekiyor.

İşte vida detaylı bilezik fiyatları…

Vidalı bilezik fiyatları

Vidalı bilezikler, 5,50 gramdan başlayıp 38 grama kadar uzanan bir gramaj skalasıyla sunuluyor. Ayar ve gramaj arttıkça fiyatlar da buna paralel olarak değişiyor.

En uygun fiyatlı seçenekler 8 ayar vidalı altın bileziklerken, 14 ayar vidalı altın bilezikler orta fiyat skalasını oluşturuyor. Eğer lüks ve gösteriş arıyorsanız, 22 ayar vidalı Cartier kelepçe bileklikler sizin için ideal seçenek olabilir.

Fiyatlar da bu çeşitlilikle birlikte oldukça değişkenlik gösteriyor. 7.000 TL'den başlayan vidalı altın bilezikler, 95.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.