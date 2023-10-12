Bursa su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 12 Ekim BUSKİ su kesinti listesi

ensonhaber.com
BUSKİ Genel Müdürlüğü, şehirdeki bazı bölgelerde su kesintisinin yaşanacağını resmi olarak duyurdu..
Su kesintisi, arıza nedeniyle olacak ve ilçe bazında belirli bölgeleri etkileyecek.
Bu beklenen su kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşamamak adına vatandaşlar, "Bursa'da sular ne zaman gelecek?" ve "Hangi bölgelerde sular kesildi?" gibi soruları sormaya başladılar.
12 Ekim 2023 Perşembe günü Bursa'da yaşanacak su kesintisinin etkilediği ilçeler ve arıza durumu, BUSKİ tarafından açıklanmış durumda.
İşte 12 Ekim BUSKİ su kesinti listesi...
Bursa'da su kesintisi olan ilçeler
Bursa’da su kesintisi olan bölgelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.