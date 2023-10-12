Bursa su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 12 Ekim BUSKİ su kesinti listesi Bursa'da yaşayan vatandaşlar, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan su kesintisi haberiyle dikkatleri üzerine çekti. Hangi ilçeler ve mahallelerde suların kesileceği merak ediliyor. İşte 12 Ekim BUSKİ su kesintileri…

ensonhaber.com BUSKİ Genel Müdürlüğü, şehirdeki bazı bölgelerde su kesintisinin yaşanacağını resmi olarak duyurdu.. Su kesintisi, arıza nedeniyle olacak ve ilçe bazında belirli bölgeleri etkileyecek. Bu beklenen su kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşamamak adına vatandaşlar, "Bursa'da sular ne zaman gelecek?" ve "Hangi bölgelerde sular kesildi?" gibi soruları sormaya başladılar. 12 Ekim 2023 Perşembe günü Bursa'da yaşanacak su kesintisinin etkilediği ilçeler ve arıza durumu, BUSKİ tarafından açıklanmış durumda. İşte 12 Ekim BUSKİ su kesinti listesi... Bursa'da su kesintisi olan ilçeler Bursa’da su kesintisi olan bölgelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA