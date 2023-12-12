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Bursa susuz kalacak! O semtlerde oturanlar dikkat: 12 Aralık BUSKİ su kesinti listesi

Bursa susuz kalacak! O semtlerde oturanlar dikkat: 12 Aralık BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 12 Aralık 2023 Salı su kesintisi ve arıza sorgulama…