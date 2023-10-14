Bursa’da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 14 Ekim BUSKİ su kesinti listesi

Bursa'da su ve kanalizasyon hizmetlerini sağlayan BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Bu durum, ilçeler ve mahalleler bazında BUSKİ tarafından kamuoyuna duyuruldu.
12 Ekim 2023 Cumartesi günü Bursa şehrinde meydana gelecek su kesintisinin hangi ilçeleri ve mahalleleri etkileyeceği BUSKİ tarafından açıklandı.
Bu su kesintisi haberinin ardından Bursa'da yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceği ve hangi bölgelerde su kesintisi yaşandığına dair bilgi almak için araştırmalara başladılar.
İşte Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler...
Bursa'da su kesintisi olan ilçeler
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