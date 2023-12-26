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Bursa’da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 26 Aralık BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 26 Aralık BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 26 Aralık 2023 Salı su kesintisi ve arıza sorgulama…