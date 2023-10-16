Bursa’da büyük su kesintisi: O semtlerde oturanlar dikkat! İşte 16 Ekim BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Bursa'nın bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 16 Ekim 2023 Pazartesi su kesintisi ve arıza sorgulama…

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Bursa'da su ve kanalizasyon hizmetlerini sağlayan BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Bu durum, ilçeler ve mahalleler bazında BUSKİ tarafından kamuoyuna duyuruldu.

16 Ekim 2023 Pazartesi günü Bursa şehrinde meydana gelecek su kesintisinin hangi ilçeleri ve mahalleleri etkileyeceği BUSKİ tarafından açıklandı.

Bu su kesintisi haberinin ardından Bursa'da yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceği ve hangi bölgelerde su kesintisi yaşandığına dair bilgi almak için araştırmalara başladılar.

İşte Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler...

Bursa'da su kesintisi olan ilçeler

Bursa’da su kesintisi olan bölgelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA